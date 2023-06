Milan, Beppe Riso a Casa Milan: Tonali, Frattesi e tutti i nomi in ballo

Il procuratore è nella sede rossonera per un summit con la dirigenza: diversi i nomi sul tavolo, tra quelli in entrata e quelli in uscita

Giornata importante a Casa Milan. Come riferito da Daniele Longo, nella sede rossonera è arrivato poco fa Beppe Riso per un summit con la dirigenza. Con il procuratore ci sono diversi nomi in ballo e situazioni da sviluppare. Uno è quello di Sandro Tonali. In questo incontro si definiranno gli ultimi dettagli della cessione del centrocampista al Newcastle. Poi ci potrà essere l'ufficialità dell'operazione, visto che il giocatore è rientrato dopo gli impegni con l'Italia Under 21.