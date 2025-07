Milan alla ricerca del centravanti tra vecchie e nuove piste. Il punto

In questa sessione di calciomercato il Milan ha intenzione di prendere un altro centravanti, visto che in rosa è presente solo Santiago Gimenez. Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Diavolo ha fatto una chiamata per Victore Boniface del Bayer Leverkusen. L'operazione però è difficile a per i costi.