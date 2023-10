Rezaei: “Taremi? In estate era pronto per andare al Milan”

Rahman Rezaei, ex giocatore di Perugia, Messina e Livorno e attuale vice allenatore dell'Iran, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia

Rahman Rezaei, ex giocatore di Perugia, Messina e Livorno e attuale vice allenatore dell'Iran, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia di Mehdi Taremi che in estate è stato ad un passo dal Milan: "Lui era pronto ad andare al Milan. Lo vedrei bene anche in rossonero. In qualsiasi squadra arrivasse farebbe bene. Voci di mercato? Ne abbiamo parlato. Anche lui si sente nel momento giusto per cambiare, per fare un ulteriore salto in una grande squadra. Mentalmente è pronto.

Mi ha detto che lo era già in estate, anche se alla fine non è stato possibile chiudere l'operazione che lo stava portando in Serie A. Gli ho detto che una stagione in più al Porto gli avrebbe fatto bene e che il prossimo anno sarebbe stato ancora più pronto. A gennaio o la prossima estate? Lui è pronto a partire anche a gennaio ed anche io gli ho consigliato di andare, se ne avrà la possibilità. Senza nulla togliere al Porto, ma lì ha dato tutto: è stato capocannoniere, è diventato un giocatore famoso e importante per la squadra. Ora è il momento di andare via. Gliel'ho detto anche io che può partire in inverno senza rimpianti".

