Ex Milan, Reina: “Mi ritiro, penso sia arrivato il momento”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a Movistar+ ha parlato Pepe Reina il quale ha detto: “Una carriera bellissima sta per concludersi, una vita molto piena. Mi sento molto fortunato per quello che ho vissuto. Sono passati molti anni... Non me lo aspettavo, ma penso che sia arrivato il momento e ho voglia di chiuderla qui".