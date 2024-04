Ranking UEFA: l’Italia resta stabile al primo posto, ma non è ancora fatta

Roma e Atalanta vincono l'andata dei quarti di finale di Europa League e il ranking italiano continua sorride. A dare un apporto anche la Fiorentina, grazie al pareggio in Repubblica Ceca. Di seguito la situazione dopo la tre giorni di coppe. Questo ranking tiene già conto del coefficiente aggiuntivo garantito dalla qualificata tra Milan e Roma. La prossima settimana si avrà un quadro diverso, dopo ovviamente le gare di ritorno sia di Europa che di Conference.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.