Ranieri: “Con il Milan opportunità per quelli che giocano meno”

L'allenatore del Cagliari, intervenuto in conferenza stampa dopo il pari con l'Empoli. ha parlato del match di Coppa Italia contro il Milan

Ieri il Milanha chiuso il 2023 con la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. Il 2024 però si aprirà subito con un altro impegno. Il 2 gennaio alle 21, a San Siro, i rossoneri sfideranno il Cagliari, per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ieri la squadra sarda ha pareggiato 0-0 in casa contro l'Empoli. Dopo la partita, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato. Il tecnico rossoblù ha risposto anche a una domanda sulla sfida contro i rossoneri.

Le sue parole: "Per noi è un'opportunità, soprattutto per quelli che non giocano spesso. Di sicuro non metterò dentro i cosiddetti 'titolari', che poi mi serviranno a Lecce. Come abbiamo fatto a Udine, dove poi siamo andati avanti. Se poi il Milan sarà bravo a batterci, gli faremo i complimenti. Luvumbo ci sarà, dopo partirà per la Coppa D'Africa".

