Ranieri: “Scudetto? Inter gira meglio, ma io penso che ci sia un osso duro”

Le parole dell'allenatore del Cagliari

"In questo momento l'Inter ci sta facendo vedere che è quella che gira meglio. Ma non possiamo dimenticarci né il Napoli, né il Milan. Però io dico sempre che la Juventus, visto che non ha le competizioni europee, a marzo e aprile sarà molto più fresca. E se recupera chi deve recuperare, sarà un osso duro per tutti da battere".