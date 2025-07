Ramazzotti: “Vlahovic nome in alto nelle preferenze del Milan…”

Andrea Ramazzotti ha parlato delle priorità del Milan nel corso di questo mercato estivo, concentrandosi su Vlahovic

La giornalista Andrea Ramazzotti ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport del mercato del Milan, affascinato dalla possibilità di prendere Dusan Vlahovic.

Sulle priorità del club rossonero: “Le priorità restano quelle di individuare due terzini titolari e di chiudere l’operazione Jashari, ma il Milan non ha accantonato la pratica relativa all’attaccante… da Milan, un uomo d’area da una quindicina di gol che entri in concorrenza con Gimenez per la maglia da titolare. E il nome di Dusan Vlahovic, se dovessero verificarsi determinate condizioni economiche, resta in alto nella lista delle preferenze rossonere”.

Sulla possibilità di prendere Vlahovic: “Perché il serbo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e perché le possibilità che lasci Torino questa estate, piuttosto che vivere altri mesi da separato in casa, possono impennarsi da un momento all’altro“.