Ramazzotti: “Per Estupinian il Milan punta a chiudere a breve”

Il noto giornalista Andrea Ramazzotti ha parlato del Milan in vista della nuova stagione. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Andrea Ramazzotti che ha detto: “Estupinian? Il Milan è partito da un’offerta di 12 milioni più bonus (rifiutata) e vorrebbe chiudere a quota 15, ma quasi certamente dovrà aggiungere qualche altro milione di parte variabile. Venti milioni totali vengono considerati il limite”.

Ancora le sue parole

“Ieri i contatti sono stati fitti e non va escluso che nelle prossime ore la distanza possa essere colmata. Il Diavolo spera che Estupinan sbarchi a Milano per le visite mediche a inizio settimana e che poi raggiunga i compagni a Singapore. Essendo in possesso di un passaporto spagnolo, le procedure per il tesseramento non saranno complicate come per gli extracomunitari”.