Enzo Raiola: “Pur di far giocare Gigio, ci furono pressioni su Berlusconi”

Enzo Raiola proprio in queste ore ha detto la sua su Donnarumma in esclusiva per Tuttosport. Ecco le parole dell'attuale agente del portiere

Gigio Donnarumma si prepara alla sfida che lo vedrà in campo contro il suo passato. Sicuramente i due anni pieni al Paris Saint Germain non possono cancellare un'infanzia in rossonero. Proprio per questo motivo la sfida contro il Milan per lui avrà sempre un fascino speciale. Ad aumentare ancora di più l'attenzione mediatica su di lui, ci ha pensato l'agente Enzo Raiola.

Il retroscena sulla titolarità: "Mihajlovic e l’ha preso a cuore perché lui fiutava subito il talento. E qui gliene racconto un’altra: un giorno io e Mino eravamo a Milanello e Sinisa si avvicinò e ci disse: "Mi sono convinto, deve giocare il ‘bambino". Perché in partitella, dove gioca Gigio, gioca meglio la squadra".

Ha poi continuato spiegando delle continue pressioni per farlo esordire: "Galliani e Mihajlovic dovettero fare una grande pressione sul presidente Berlusconi per convincerlo. Anche perchè mettere fuori Diego Lopez sarebbe stato un vero e proprio bagno di sangue".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.