Rabiot: “Bisogna essere realisti, dobbiamo tenere il secondo posto”

La Juventus ha pareggiato a Verona, dando la possibilità al Milan per il sorpasso al secondo posto. Le parole del centrocampista francese

Lorenzo Focolari Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 12:22)

Ieri la Juventus ha pareggiato 2-2 a Verona, continuando nel suo momento di flessione. I bianconeri quindi sono saliti a 54 punti. Questo risultato quindi dà la possibilità al Milan per il sorpasso, in caso di vittoria a Monza. A proposito della lotta per la seconda piazza, Adrien Rabiot si è espresso ai microfoni di Dazn.

Le parole di Rabiot — "Bisogna essere realisti. L'Inter sta facendo il suo percorso, noi dobbiamo lottare per tenere il secondo posto. Senza preoccuparci di quelli dietro. Siamo arrivati qui con 53 punti essendo ciò che eravamo. Se lo ritroviamo, ce la giocheremo per il secondo posto. In questa partita siamo stati troppo mosci".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.