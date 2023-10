Rabiot: “Inter, Milan, Juve, romane, Atalanta e Napoli per la Champions”

In un'intervista a RMC Sport, il centrocampista della Juventus ha parlato della crescita del calcio italiano e della lotta per la Champions

" Da alcune stagioni, dopo il Covid, c’è stata una rinascita . È un campionato che attira buoni giocatori da qualsiasi parte. Ci sono l’Inter, il Milan, la Juve, le romane, l’Atalanta, il Napoli: sono tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions . È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato e più amo giocare".

