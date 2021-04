Qui Sassuolo, ieri possesso palla senza Caputo. Oggi rifinitura a porte chiuse

Le ultime notizie da casa Sassuolo: il report di ieri e il programma della sessione odierna di allenamento.

MILANO - Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa con le reti di Rebic e l'autogoal di Scamacca , il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero ospiterà il Sassuolo , reduce dal successo per 3-1 ottenuto contro la Fiorentina, nel match valido per la 32esima giornata di Serie A in programma domenica 18 aprile alle 18:30 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. La gara sarà trasmessa in diretta SkySport.

"Secondo me potevamo fare qualcosa di più sia nel primo che nel secondo tempo, ma non è una critica ai miei giocatori. Li vedo belli e forti, e penso in maniera convinta che si potesse fare di più oggi e nelle trentuno partite fin qui. Berardi è il nostro fuoriclasse, ha raggiunto una convinzione e consapevolezza che sposta in ogni partita, e anche in Nazionale. Chi ha più chance di rimanere tra me e Berardi? Non so... Lui credo sia pronto già da un po' per giocare in qualsiasi squadra da protagonista, non so cosa deciderà nel suo futuro. Non credo che un giorno non prenda in considerazione l'ipotesi di andare via, per continuare sul percorso che sta facendo, da professionista. Io uguale. Ci divertiamo molto... Ha 101 gol, qualcosa già l'ha dimostrato. Riuscire a farcela in un grande club non dipenderebbe solo da lui ma anche se venisse messo o meno nelle condizioni di poter fare come qua a Sassuolo. Bisogna sapergli dare il valore giusto".