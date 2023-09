Eurorivali Milan, il Psg cala il poker col Marsiglia, ma perde Mbappé

Per questo in casa rossonera si guarda anche al rendimento delle eurorivali. Ieri il Paris Saint-Germain ha battuto con un netto 4-0 il Marsiglia , nella sesta giornata di Ligue 1, grazie ai gol di Hakimi e Kolo Muani e alla doppietta di Ramos .

Nella serata vincente però per i parigini è arrivata anche una brutta notizia. Kylian Mbappé infatti è uscito al 30' per un problema alla caviglia. Per il fuoriclasse francese si teme una distorsione e gli esami strumentali chiariranno l'entità dell'infortunio. La sfida tra Milan e Psg è in programma tra un mese.