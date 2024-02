Primavera, Milan-Inter 1-1: Camarda bomber e un po’ di rammarico

Il Milan Primavera ha pareggiato il Derby contro l'Inter al PUMA House of Football. Protagonista il giovane bomber con il gol del pareggio

Lorenzo Focolari Redattore 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 18:11)

Termina in parità il Derby Primavera. I rossoneri infatti hanno pareggiato 1-1 contro l'Inter al PUMA House of Football, nel match della 23esima giornata. Una gara chiusa con rammarico per i ragazzi di Abate, che hanno avuto diverse occasioni per vincere. Protagonista ancora una volta Camarda, che ha segnato il gol del pareggio. Riviviamo il match grazie a sito ufficiale del Milan.

La cronaca del primo tempo: — "Inizio in salita per i rossoneri, che vanno sotto al 3' per via del gol di Kamate, che calcia di mancino sul palo lontano dopo un'iniziativa personale. Il vantaggio ospite apre spazi interessanti in ripartenza per i nerazzurri, che al 14' vanno a pochi passi dal pareggio con Quieto, bravo a rientrare sul destro e calciare, ma è altrettanto bravo Raveyre a frapporsi per evitare il raddoppio. Archiviato il rischio, il Milan cresce minuto dopo minuto e al 24' Sia in area di rigore ha per due volte la chance del pareggio, ma la difesa dell'Inter ribatte. Il pareggio arriva al 35' e un po' all'improvviso: spizzata di testa di Sia, Camarda si incunea al limite e si esibisce in un destro potente che piega le mani di Raimondi, 1-1. Nel finale di tempo, il portiere ospite si esalta prima sul destro di Scotti in ripartenza e poi sul sinistro ravvicinato di Sia, con un riflesso da applausi".

La cronaca del secondo tempo: — "Inizio di ripresa più blando rispetto al finale della prima frazione, nel quarto d'ora iniziale l'Inter spinge di più ma non crea grossi pericoli per la porta rossonera. L'equilibrio è assoluto e il pareggio sembra ormai sigillato, ma nel finale è proprio la formazione di Mister Abate a provarci in tutti i modi. L'ingresso di Simmelhack aumenta il peso offensivo e per noi arrivano tre occasioni in pochissimi istanti, e la prima è la più ghiotta: sponda del danese per Zeroli, che gira di sinistro in porta, paratona di Raimondi e sulla respinta lo stesso Simmelhack viene anticipato da Alexiou prima del tap-in vincente. Poi Bartesaghi dal limite impegna di nuovo l'estremo difensore interista, che risponde presente anche al 91' sul tentativo al volo di Magni in piena area, servito da Zeroli. Dopo cinque di recupero, il fischio finale: 1-1 al PUMA House of Football". (acmilan.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.