Abate: “Soddisfatto dei ragazzi, la squadra ha proposto calcio”

Il tecnico del Milan Primavera ha commentato il successo dei suoi, che hanno battuto per 4-1 il Bologna nella seconda giornata di campionato

Nella seconda giornata del campionato Primavera 1, il Milan ha vinto per 4-1 contro il Bologna al PUMA House of Football. Una vittoria in rimonta per i ragazzi di Mister Abate, che hanno ribaltato il risultato nella ripresa. Dopo il vantaggio rossoblù di Menegazzo, i rossoneri l'hanno ribaltata con i gol di Simic e Sia, chiudendola poi con la doppietta di Perrucci.

Ai microfoni di Milan Tv, Ignazio Abate ha commentato il successo dei suoi. Le parole del Mister: "Sono molto soddisfatto dei ragazzi, del gruppo. Mentre a Monza arrivavamo da una prestazione più di carattere, abbiamo visto una squadra che ha proposto calcio, abbiamo avuto quasi sempre il pallino del gioco in mano".

Il tecnico ha proseguito: "Sono soddisfatto della crescita. Abbiamo ribaltato la partita, ora dobbiamo continuare con questa umiltà. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con tanta ferocia, mi hanno trascinato anche a me dalla panchina, volevo entrare in campo con loro".

