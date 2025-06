Milan, previsto nuovo incontro tra Tare e la società: obiettivo extra budget

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra Tare e la società del Milan per parlare del budget a disposizione del mercato

In questi giorni il Milan ha definito alcune cessioni importanti. Proprio ieri è stato ufficializzato l’addio di Tijjani Reijnders, mentre pochi giorni fa era toccato a Marco Pellegrino.

L’intenzione del ds Tare è lavorare bene in ogni reparto, motivo per il quale gli introiti delle cessioni avvenute potrebbero non bastare al direttore sportivo albanese.