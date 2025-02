Pre partita, Ibrahimovic: “Ci siamo preparati bene, vogliamo vincere”

“Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie per varie situazioni non fanno “clic”. Più di questo non dico. Gimenez l’abbiamo seguito per tanti mesi, ci abbiamo provato anche in estate ma era un’altra situazione. È pronto, l’ho visto dal vivo ed è carico, ha tanta voglia di cominciare. Siamo tutti carichi”.