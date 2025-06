Plizzari: “Andai via dal Milan per staccarmi di dosso quell’etichetta di…”

Ancora le sue parole

“Ma sai cos’è? Oggi mi sembra tutto surreale, ma all’epoca ero talmente piccolo che non mi rendevo veramente conto di quanto stava succedendo in quel periodo. Cioè Silvio Berlusconi, presidente del Milan, che parla di me. Assurdo...È stato uno dei motivi per cui sono andato via dal Milan. Volevo staccarmi di dosso quell’etichetta che sì, pesava molto. Perché non sono tutti come lui”.