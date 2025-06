Plizzari: “Donnarumma a 16 anni giocava a S. Siro senza pressione, io no”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a SportWeek ha parlato l'ex portiere rossonero Alessandro Plizzari il quale ha detto: “Ragazzi, Gigio è un predestinato. A 16 anni giocava a San Siro senza problemi, zero pressione. Io no, io certe pressioni le pativo di più. Anche in Primavera, ricordo che tutti mi guardavano con gli occhi tipo 'oh, dicono che questo sia forte come Gigio', poi al primo errore tutti a criticare”.