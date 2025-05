Pippo Inzaghi: “Sanno tutti che sono milanista, proviamo a guardare avanti”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a La Stampa ha parlato il tecnico del Pisa Pippo Inzaghi che ha detto: "Come mai questo flop del Milan? Non lo so, da fuori non si può giudicare. Sono tifoso milanista, lo sanno tutti: proviamo a guardare avanti, la prossima dovrà essere la stagione rossonera".