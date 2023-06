Pippo Inzaghi: “Berlusconi rimarrà il solo e unico grande Presidente”

Questa mattina si è spento Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. La notizia ha colpito tutti i tifosi del Milan , legati da sempre al Presidente più vincente non solo del club ma di tutta la storia del calcio. Berlusconi ha preso le redini del Diavolo nel 1986 e l’ha guidato per 31 anni, durante i quali sono stati vinti 29 trofei.

Fin dai primi minuti sono tanti i personaggi del mondo sportivo ad aver pubblicato un saluto per il Cavaliere. Tra di essi c’è anche Pippo Inzaghi, ex attaccante rossonero fortemente voluto da Berlusconi. Inzaghi ha giocato nel Milan dal 2001 fino al 2012 dove ha vinto 2 Supercoppa Italiane, 2 Scudetti, una Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club.