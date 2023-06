Morte Berlusconi, la nota ufficiale del Milan: “Per sempre con noi”

Si è spento all'età di 86 anni Silvio Berlusconi, ex presidente dei diavoli ed politico di successo. Il Milan attraverso il proprio canale...

Si è spento all'età di 86 anni Silvio Berlusconi , ex presidente dei diavoli ed politico di successo. Il Milan attraverso il proprio canale Twitter ha voluto dedicare un pensiero speciale all'ex patròn.

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”. Grazie Presidente, per sempre con Noi.