Pioli: “Vi dico qual è la strategia del Milan. Sulla favorita per lo scudetto…”

Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del Milan e della squadra favorita per lo Scudetto

L’allenatore del MilanStefano Pioli è stato intervistato dalla rivista Il Nuovo Calcio. Sulla strategia della squadra rossonera: “Strategia per noi significa che studiamo a fondo l’avversario, valutiamo cosa ci propone in termini di spazi da sfruttare, dove possiamo creare delle superiorità o delle parità numeriche e prepariamo la gara. Non vuol dire che ci adattiamo a chi affrontiamo, ma che lo consideriamo per capire come, secondo i nostri principi, possiamo essere pericolosi. Lo studio è meticoloso, minuzioso. Dobbiamo sapere tutto, ad esempio come vengono a prenderti sulla palla dal fondo, con quanti uomini, in parità, in inferiorità”.

Sulla favorita per lo scudetto: “Juve favorita perché non ha le coppe? Il torneo sarà molto competitivo, le squadre che possono competere per le posizioni di vertice sono quelle. E non giocare in settimana aiuta. Molto. Scendere in campo ogni tre giorni ti consuma a livello mentale all’inizio, poi durante la stagione anche per quanto riguarda il fisico! Dopo la pausa per le nazionali, c’è stato il derby, poi la preparazione della gara con il Newcastle, quindi il Verona. C’è uno dispendio notevole di energie. Per certi versi, quindi, i bianconeri sono i veri favorita”.

Sugli allenamenti: “Credo che la gestione del riposo sia fondamentale. Quando posso, concedo volentieri un day-off. E apprezzatissimo, non perché i ragazzi non fanno niente, ma perché recuperano e tornano ad allenarsi con una voglia diversa. Preferisco un allenamento in meno, ma quello dopo fatto al massimo, che due mezze sedute al risparmio. A proposito, dimenticavo: ho cancellato anche le doppie sedute. Avere una squadra poco reattiva il giorno successivo mi serve a poco”.

