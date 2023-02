Su Pioli l’ombra di Conte: lui il prescelto in caso d’addio del tecnico emiliano

In caso di addio ecco i nomi

In caso però le strade del Milan e di Stefano Pioli dovessero separarsi, ecco che la società rossonera starebbe pensando a due grandi allenatori italiani ora all'estero per sostituire Stefano Pioli. Si tratta di Antonio Conte ora al Tottenham e De Zerbi ora al Brighton. Per entrambi bisognerebbe però superare l'ostacolo ingaggio visto che Conte guadagna addirittura 17 milioni di euro l'anno e De Zerbi 5 milioni per i prossimi 4 anni. Ma questo per ora è solo fantamercato. Visto che come più volte ribadito da Paolo Maldini, Stefano Pioli non è assolutamente in discussione e che il futuro prossimo sarà assieme.