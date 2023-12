Pioli a Mediaset: “Squadra concentrata. Ibra l’ho sentito ieri…”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset in vista del match di Champions League di questa sera. Sul ritorno di Leao : “Rafa è un giocatore importante. Più giocatori importanti abbiamo a disposizione più soluzioni abbiamo, sta bene ed è pronto per giocare”.

Sulla sfida tra Newcastle e Milan : “La squadra è concentrata, sa che deve scendere in campo con attenzione e determinazione. Sappiamo l’approccio che avranno i nostri avversari soprattutto nei primi minuti della gara. Sappiamo anche che la partita è lunga e dobbiamo restarci dentro fino alla fine”.

Sul ritorno di Ibrahimovic : “Ci siamo sentiti ieri, comincia un nuovo percorso della sua carriera. Come tutte le sfide che ha affrontato lo farà al massimo e sicuramente sarà una risorsa per il club”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.