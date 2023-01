Pellegatti: “A Zaniolo piace l’idea Milan, ma 35-40 mln sono troppi!”

La storia tra Nicolò Zaniolo e la Roma è arrivata ai titoli di coda. Nelle ultime ore il nome del giocatore è stato accostato con insistenza al Milan , che lo aveva già monitorato in passato. Questi giorni saranno decisivi per comprendere il futuro del giocatore classe 1999. In particolare si aspetta la risposta del Tottenham , che deve decidere se è disposto a cambiare la formula d’acquisto. L’attaccante ha infatti detto di sì agli Spurs, ma la Roma lo cederà solo in prestito con obbligo di riscatto .

Come riferito da Alfredo Pedullà, sul giocatore rimane vigile il Milan. Ora infatti il prezzo del cartellino è sceso intorno ai 25 milioni, anche qualcosa in meno. Il club rossonero si è già messo in contatto con l’agente Vigorelli, dando disponibilità di acquistarlo in estate. Tuttavia la situazione potrebbe cambiare in seguito agli ultimi avvenimenti, con il calciatore pronto a trasferirsi già a gennaio. Le due parti ne riparleranno dopo il big match tra Lazio e Milan, quando sarà anche più chiara la posizione del Tottenham.