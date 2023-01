Milan, c’è un giocatore che vuole vestire la maglia rossonera: il profilo

C’è un giocatore che ha esplicitamente richiesto di essere ceduto al Milan. Vediamo di seguito il suo profilo

Redazione Il Milanista

Per il Milanè arrivato il momento di risollevare la testa e tornare a vincere in campionato, per restare nelle zone alte della classifica. Una squadra come quella rossonera e soprattutto Campione d’Italia non può lasciarsi sopraffare da queste due settimane negative. Già martedì sera i Diavoli avranno l’opportunità di conquistare i tre punti contro la Lazio, nella trasferta all’Olimpico. Vincere non sarà semplice, soprattutto perché i biancocelesti vengono da un periodo positivo, ma almeno una reazione dal punto di vista dell’atteggiamento ci deve essere.

Per aiutare la squadra, la società meneghina sta anche pensando di tornare sul mercato e fare qualche acquisto. Sarà però difficile vedere qualche nuovo volto a Milanello, con Maldini che aveva dichiarato apertamente di non prendere più nessuno dopo Vasquez. Più probabile che i prossimi acquisti arrivino perciò in estate. Come riferito dalle ultime indiscrezioni, Houssem Aouar ha richiesto esplicitamente di voler essere ceduto al Milan.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno con il Lione e arriverebbe come parametro zero. Il trequartista infatti non vuole rinnovare il suo contratto e avrebbe chiesto all'agente di approfondire i discorsi con i rossoneri. Su di lui c'è anche l'interesse del Siviglia e della Roma. Il giocatore interessa molto a Massara e la società ha preso atto della sua volontà di giungere in rossonero. Tuttavia il suo arrivo dipenderà dal futuro di Brahim Diaz: in caso di riscattato dal Real Madrid, allora la pista Aouar si chiuderebbe immediatamente.