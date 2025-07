Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e della complicata operazione Vlahovic. Le sue parole...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato Carlo Pellegatti il quale si è espresso su Dusan Vlahovic e su questa trattativa di mercato estivo ha detto: “Il Milan non darà più di 10 mln alla Juve per lui”.

Ancora le sue parole

“Ci sono 15 mln di differenza di cartellino e 6 di ingaggio visto il valore che ne fa la Juve, vediamo se entro fine mercato ci si avvicinerà ma non mi sembra facilissimo”.