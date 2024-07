Pellegatti svela: “Se il Milan fa determinati colpi sarei molto contento”

In esclusiva a Radio Rossonera ha parlato Carlo Pellegatti che ha detto: “Spero arrivino giocatori bravi e che Fonseca sia un bravo allenatore. Spero arrivi la terza punta, non voglio neanche immaginare un minuto che partiamo solo con Jovic e Morata ”.

Ancora le sue parole

“Non voglio pensare neanche un minuto che non prendano un erede di Kessie dopo 3 anni. Samardzic va bene come opportunità di mercato. Se arriva Pavlovic ed Emerson, insieme a Fofana, una terza punta e Samardzic sarei molto contento del mercato: ad ogni giocatore di questi che non viene scalo un grado di contentezza“.