Pellegatti: “La qualità è conciliabile con la sostenibilità”

Ecco l'analisi sul proprio canale YouTube del noto giornalista Carlo Pellegatti sul mercato del Milan

Redazione Il Milanista

Tra appena 21 giorni il Milan inizierà il proprio campionato. Una stagione dove il Milan vuole essere protagonista come nell'ultima, dove i ragazzi di Stefano Pioli hanno anche lottato per lo scudetto. Merito del tecnico ma anche della dirigenza che ha messo disposizione dell'allenatore emiliano una formazione che potesse lottare non solo per la qualificazione in Champions, ma anche per lo scudetto.

Ora Paolo Maldini e Ricky Massara hanno il compito di completare la rosa. E per questo il duo mercato ha preso un vice Ibrahimovic, Olivier Giroud (già in gol alla prima partita stagionale), e un vice Theo Hernandez, Fodé Ballo-Touré.

La rosa però non è completa: a Stefano Pioli infatti mancano ancora un vice Davide Calabria e soprattutto un trequartista dopo l'arrivo di Brahim Diaz (tornato nuovamente in prestito dal Real Madrid). E a fare il punto sul mercato del club di via Aldo Rossi e per il ruolo di trequartista è intervenuto, sul proprio canale YouTube, il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti.

Le parole di Pellegatti

Ecco le parole di Carlo Pellegatti sul mercato dei rossoneri: “E’ una settimana dei no, più che dei sì. Credo che difficilmente il Milan vuole inseguire Ilicic. Mi dicono no Vlasic, Ziyech un po’ complicato. Chi sarà il dieci? La parola d’ordine è qualità, qualità... Ma è conciliabile con la parola sostenibilità? Cosa devono inventarsi per prendere un 7 rapido e di qualità? Il Milan prenderà un nuovo mediano più affidabile ma non è finita. I rossoneri chiaramente cercano il dieci. Nomi? Mi dicono di non esaltarmi troppo su Bakayoko ma lasciate stare i nomi come Isco e James Rodriguez… I rossoneri cercano anche un’altra cosa, la fame. Giocatori affamati, come Olivier Giroud o Ibra, non conta l’età… Ecco perché penso che sia difficile si vada su questi giocatori. Non faccio nomi perché purtroppo ancora non riesco a trovarli”.