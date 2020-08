Pellegatti: “Il giocatore che secondo me ha meritato l’oscar di migliore è…”

MILANO – Queste le parole di Carlo Pellegatti a Milannews: “Visto che la stagione inizia ad Agosto ed è finita, in questo caso, a Luglio, il giocatore che secondo me ha meritato l’oscar di miglior giocatore è Gigio Donnarumma. Ho visto tutti gli highlights di questa stagione e Donnarumma ha regalato al Milan almeno 10 punti e quindi secondo me è stato il giocatore che ha avuto il rendimento più costante dall’inizio alla fine. Il suo futuro è una priorità per il Milan.” Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche una grandissima novità per il mercato rossonero. Giorni bollenti, ci siamo: settimana decisiva per chiudere un colpaccio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

