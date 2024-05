Pellegatti: “Ora c’è un mister X che può superare Fonseca”

Continua la ricerca del Milan per il dopo Pioli e in casa rossonera è partito il toto allenatore con in rialzo nelle ultime ore il nome...

Stefania Palminteri Redattore 18 maggio 2024 (modifica il 18 maggio 2024 | 12:15)

Continua la ricerca delMilan per il dopo Pioli e in casa rossonera è partito il toto allenatore con in rialzo nelle ultime ore il nome di Fonseca. Intervenuto a TV Play, Carlo Pellegatti ha detto la sua a riguardo.

LE PAROLE – "Ora c’è un Mister X che può superare Fonseca. Non è corsa a due con Van Bommel. Prima però il Milan parlerà con Pioli per rispetto, ancora non è stato avvisato dell’esonero".

Ad oggi, il nome in cima alla lista continua ad essere Paulo Fonseca, contattato anche da altri club europei. Bisognerà, dunque, vedere quale sarà la scelte del Milan.

