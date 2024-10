Pato racconta la rissa tra Ibra e Onyewu: “Ecco cosa è successo…”

Alexandre Pato , a distanza di molti anni, ha raccontato nel podcast Voci di Calcio la sua versione della rissa tra Ibrahimovic e Onyewu , andata in scena quando i due giocavano al Milan : "Zlatan ha preso la palla, lui è andato a marcarlo, poi Onyewu senza volerlo 'pum', ha colpito il piede di Ibra. Solo che il piede di Ibra è enorme, no? L'entrata di Onyewu non è proprio semplice, capite? Non ha colpito così per caso, ha preso la caviglia di Ibra e Onyewu ha continuato a giocare".

Pato prosegue: "Noi capivamo, Onyewu ha fatto così, ma non era con cattiveria, l'ha fatto perché voleva prendere la palla. Onyewu stava appena tornando da un infortunio. Immaginate corri e hai un po' di paura, sei un po' insicuro. Fai un contrasto e lo fai male, Onyewu ha controllato la palla di spalle e sentiamo arrivare Ibra ed entra con entrambi i piedi su Onyewu, davvero per fare male e ho detto: 'Cavolo, cosa è successo?'. Sono caduti entrambi a terra, Onyewu si è rialzato tranquillo, era davvero buono, dal cuore d'oro. Non che Ibra non lo sia, ma è più impulsivo e si è subito alzato, ha iniziato a insultarlo e parlava in svedese, a volte non capivamo niente. Ha provato a prendere Onyewu così (per il colletto, ndr), lo ha afferrato per buttarlo giù e Onyewu cosa ha fatto?