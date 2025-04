Passerini: “Tare molto carico, è convinto di poter aiutare il Milan…”

In passato vicini: “Tare è sempre piaciuto a Furlani. Sappiamo che già un paio di mesi fa c'è stato un incontro a Londra con Cardinale e Ibrahimovic , il quale poi causò il viaggio di Furlani a New York. Si è tornati, dunque, all'inizio. Diciamo che si è perso tempo”.

Su Tare: “Tare sarebbe una buona scelta, conosce il campionato italiano, è di formazione italiana. È una persona che mi è sempre piaciuta per la sua umanità e per la sua storia non così ordinaria. È un grande conoscitore di calcio e credo possa integrarsi con gli altri dirigenti del Milan. Questa è una esigenza: Tare ha sì degli spigoli caratteriali, ma, avendo già lavorato con Lotito per tanti anni, mi dà la sensazione che possa riuscire a trovare una sintesi anche nella nuova avventura in rossonero con i dirigenti già presenti". Ecco cosa ha dichiarato l'ex Montolivo sul Milan <<<<