Parolo: “Milinkovic? Con Pioli giocava trequartista, merita la Champions”

Il Milan si sta giocando un obiettivo importante in questo finale di stagione: l'accesso alla prossima Champions League . Oltre al prestigio, questo traguardo sarebbe fondamentale per aumentare il budget di mercato .

Le sue parole: "Se dovesse arrivare, i rossoneri dovrebbero adattarsi a lui. Pioli lo faceva giocare trequartista. Ma non sarei sorpreso se restasse a Roma. Lui e la Lazio sono diventati grandi insieme e non ha mai puntato i piedi per andarsene. Ma se vuole fare il salto questo il momento. In cos’è cambiato? Adesso in mezzo al campo comanda lui, merita di giocare la Champions ogni anno. Chiunque lo prenda fa un affare".