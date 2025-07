Da opinionista tv a mister del...Milan U16: la parabola di Parolo!

Marco Parolo sarà il prossimo nuovo allenatore del Milan Under 16. L'ex centrocampista inizia una nuova avventura...

Marco Parolo inizia la sua carriera da allenatore e lo fa con il Milan. L’ex centrocampista lo avevamo visto nelle ultime stagioni come opinionista tv a Dazn. A volte in studio, a volte in cabina a fare il commento tecnico. Ora l’ex calciatore inizia un nuovo capitolo della sua vita.

Quale squadra allenerà Marco Parolo?

Marco Parolo allenerà l’Under 16 del Milan. Ricordiamo che nella sua carriera da calciatore ha vestito le maglie di Lazio, Cesena, Parma, Pistoiese, Como, Hellas Verona e Foligno. Ora un nuovo capitolo della sua vita. Vedremo come andrà…