De Maesschalck: “Openda? Diverso da CDK, al Milan s’imporrebbe subito”

Pascal De Maesschalck, ex Bruges e attuale direttore delle giovanili al Monaco ha parlato di Luis Openda. Le sue parole ma non solo...

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato Pascal De Maesschalck, ex Bruges e attuale direttore delle giovanili al Monaco che su Luis Openda ha detto: "Lois è così, non lo influenzi, decide da solo”.

Ancora le sue parole — “Ha sempre voluto arrivare, impara in fretta e nei primi cinque metri non lo prendi: da ragazzo, in Under 16, ci ha portato al titolo segnando 40-50 gol. Charles De Ketelaere? Lois è completamente diverso, è già sopravvissuto a diverse cose nella vita". Queste le parole di Pascal De Maesschalck in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Anche De Nolf ha parlato di Openda — Christophe De Nolf, attuale coordinatore delle giovanili del Bruges, ha parlato di Openda che è sbocciato proprio nel Bruges. "Lois con noi è sempre stato il migliore ed è velocissimo. Può giocare da solo o con un’altra punta. Se rischia di avere le stesse difficoltà di De Ketelaere? Non credo. Charles non era mai stato fuori da Bruges, Lois nella vita si è già dovuto adattare, ha vissuto lontano dai genitori già a 15 anni". Queste le parole di Christophe De Nolf, attuale coordinatore delle giovanili del Bruges, il quale ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

di Sergio Poli