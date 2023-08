Palladino: “In tante cose non siamo riusciti, merito del Milan”

"Serata emozionante, perché è il primo Trofeo Silvio Berlusconi e abbiamo sentito la mancanza del Presidente. Per noi la sua passione era fondamentale, ci trasmetteva passione per il calcio e orgoglio. Sono dispiaciuto perché volevo regalare questa gioia alla sua famiglia. Non ci siamo riusciti ma i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Sono orgoglioso di loro".

"Abbiamo le idee chiare re principi di gioco chiari, costruendo dal basso. Non abbiamo caratteristiche per tirare palla su e lottare. Oggi in tante occasioni non abbiamo riuscito a giocare, ma è merito del Milan. col passare del tempo abbiamo preso in mano il pallino del gioco e abbiamo fatto un'ottima gara. A me interessa la mentalità della squadra".