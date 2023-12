Palladino: “Milan? Niente da perdere, faremo la nostra partita”

A margine della festa natalizia del club, l'allenatore del Monza ha parlato del Milan, che sarà il prossimo avversario domenica in campionato

Domani il Milanaffronterà il Newcastlea St James' Park, nell'ultima partita della fase a gironi di Champions League. Domenica invece i rossoneri torneranno in campo per la sedicesima giornata di Serie A e sfideranno il Monza. E proprio in vista del match di campionato, Raffaele Palladino ha parlato del Milan. Il tecnico dei brianzoli, a margine della festa natalizia del club, ha toccato l'argomento della sfida coi rossoneri.