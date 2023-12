Palladino su Colombo: “Buona partita, gli manca il guizzo finale”

L'allenatore del Monza, in conferenza stampa. ha parlato della prestazione odierna dell'attaccante di proprietà del Milan contro i rossoneri

Nel lunch match di questa 16esima giornata di Serie A, il Milan ha vinto 3-0 contro il Monza . A decidere il match sono stati i gol di Reijnders , Simic e Okafor . Dopo la sfida, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato anche della prova di Lorenzo Colombo , in prestito proprio dal Milan.

"Io devo cercare di migliorare ogni ragazzo e anche se manca qualcosa davanti è colpa mia, non dei giocatori. Lui ha fatto una buona partita, ma gli manca il guizzo finale. Ci si aspetta tanto da Lorenzo, ma va lasciato tranquillo. Sta aiutando la squadra, sono soddisfatto ".

