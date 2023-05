Pagliuca: “Inter favorita, ma il Milan venderà cara la pelle”

L'ex portiere di Inter e Bologna, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1, ha parlato di vari temi tra cui la Champions

Gianluca Pagliuca, ex portiere, tra le altre, di Inter, Sampdoria e Bologna, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, nella trasmissione 'Radio Anch'io Sport', dove ha trattato diversi argomenti. Da ex nerazzurro, Pagliuca ha detto la sua sull'EuroDerbydi ritorno in programma domani: "L'Inter parte favorita con il 2-0. Io però del Milan non mi fido, soprattutto perché è un Milan bastonato. L'Inter ha ottime possibilità e spero che vada in finale, ma bisogna stare attenti ai rossoneri feriti che venderanno cara la pelle".

L'ex portiere poi ha risposto sul confronto tra i due numeri uno della sfida di domani, ovvero Maignan e Onana: "Sono entrambi molto forti. Io dico Maignan che ha anche più esperienza. Onana però sta facendo una stagione molto importante e non credevo che sarebbe venuto fuori così rapidamente, pensavo che Handanovic avrebbe tenuto più botta. Inzaghi ha fatto bene a puntare su di lui. Maignan credo che sia tra i migliori tre portieri del mondo".

Pagliuca poi ha parlato degli attaccanti nerazzurri, che sono in un grande momento: "Penso cheLukaku sia davvero in forma, è tornato il giocatore determinante di due anni fa. Quindi io avrei più paura della coppia formata dal belga e Lautaro Martinez. Adesso sono entrambi in forma nel momento decisivo. Penso che l'Inter finirà alla grande la stagione".

Questa invece l'opinione sulla lotta Champions in campionato: "Io credo che alla fine il Milan andrà in Champions. Poi c'è ancora la semifinale da giocare. Credo che la Roma senza l'Europa League avrebbe avuto qualche punto in più. Ma Napoli, Inter, Juventus e Milan saranno le quattro squadre che si qualificheranno, poi vedremo cosa accadrà ai bianconeri".

L'ex portiere ha detto la sua sul faccia a faccia dei giocatori del Milan con i tifosi, sotto il settore ospiti a La Spezia: "Non capisco perché i giocatori del Milan, che hanno fatto una stagione veramente importante e sono in semifinale di Champions, debbano andare a scusarsi per una sconfitta. Potrei capirlo per una squadra che ha fatto male, ma il Milan ha perso una partita perché concentrato sul Derby di domani. Certi tifosi non lo capiscono, ma il Milan non va a vincere in automatico su tutti i campi, così come nessun'altra squadra".