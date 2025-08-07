Paganini: “Milan? La pista Hojlund è sempre in piedi”

Il noto giornalista Paolo Paganini ha parlato del mercato estivo del Milan. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato Paolo Paganini il quale ha detto: “Milan, meglio Vlahovic o Hojlund? Sono arrivati gli emissari dello United a Milano, la valigia è piena perché c’è Hojlund, Sancho e Zirkzee, di cui si parla poco e stanno cercando di piazzarlo. E poi domani vertice a Torino tra Comolli, Modesto, Tudor e Chiellini, dove si parlerà di questi giocatori, e soprattutto Vlahovic”.

Ancora le sue parole

“Il Milan gli ha proposto un contratto di 4 anni a 6 mln e non ha tutta questa frenesia, anche se ha sentito Allegri e vorrebbe andare lì. La pista Hojlund è in piedi, ma tra oggi e domani si saprà di più su Vlahovic. Io ho la sensazione che il Milan proverà a portare a casa Vlahovic. Lo do ancora in vantaggio su Hojlund. Allegri sa le potenzialità di questo giocatore”.