Padovan: “Scommesse? Pagheranno, siamo di fronte a carriere sventrate”

Giancarlo Padovan, che ha affidato il suo commento sul caso scommesse che coinvolge Tonali, Zaniolo e Fagioli sul portale online calciomercato.com.

“Luciano Spalletti e la Federcalcio hanno fatto bene a mandare a casa Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo dal ritiro della Nazionale. Ben lungi dall’essere un provvedimento punitivo, resta il modo migliore per tutelare i due indagati e, soprattutto, l’Italia che gioca domani sera contro Malta. La situazione è grave (tre giovani calciatori indagati per scommesse illecite nel giro di due giorni) e, forse, qualche nome deve ancora uscire, prima di capire bene di cosa si tratti. Che ci si trovi di fronte a ludopatia o sventatezza poco importa: tutti e tre hanno scommesso illecitamente”.

“Fagioli dice di non averlo mai fatto sulle partite della Juventus. Tonali e Zaniolo non dicono nulla, anche se Fabrizio Corona, l’autore dello scoop, ha già annunciato che scommettevano sulle proprie squadre e, addirittura, a partita in corso. Tuttavia è sempre bene procedere con prudenza. Fagioli ha ammesso, Tonali e Zaniolo non si sa. La difesa di Fagioli ha consigliato l’autodenuncia alla Procura federale e punta sulla ludopatia (sarebbe un esimente, non un’attenuante), mentre l’ex milanista e l’ex romanista devono ancora nominare i loro legali”.

“Una cosa, per ora, sembra chiara: nessuno avrebbe cercato di alterare le gare per trarre dalle scommesse un beneficio illecito. Consolazione magra, ma sufficiente per evitare di etichettare la faccenda come uno scandalo di partite truccate. Mai come adesso bisogna fare presto: la Procura federale, una volta ricevuti gli atti degli interrogatori, dovrà provvedere a sospendere i tre dall’attività sportiva e istruire, in poco tempo, il processo. Chi ha sbagliato pagherà, ma forse dire la verità, come ha fatto Fagioli, servirebbe a diminuire l’entità della pena. Eticamente, purtroppo, siamo di fronte a tre carriere sventrate. O fortemente compromesse”.

