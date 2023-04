Padovan: “La sorte avvantaggia il Milan, ma occhio perché…”

Nella mattinata che precede l’importantissima andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, Giancarlo Padovan ha espresso la sua opinione in un editoriale per Calciomercato.com.

“Probabilmente giocherà Raspadori – specifica Padovan – anche lui non al meglio. Ma se Spalletti dovesse schierare Kvaratskhelia, al centro dell’attacco sperimenterebbe un Napoli senza prima punta”. Poi, sposta l’attenzione su Pioli e sulla sorte, a detta sua, favorevole nei suoi confronti: “Sia come sia, la buona stella di Stefano Pioli è tornata a brillare. Non è da tutti arrivare ad uno snodo fondamentale di Champions con l’avversario privato di due titolari e mezzo, per di più nel nevralgico ruolo di attaccante. Soprattutto se si colloca questo evento più o meno un anno dopo la conquista dello scudetto, favorito da ben due suicidi tecnici: quello del Napoli prima e, soprattutto, quello dell’Inter. Lungi da me togliere meriti all’allenatore rossonero, ma i fatti sono di un’oggettività sconcertante”.