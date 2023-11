Padovan: “Il grande rimpianto del Milan è Calhanoglu non Donnarumma”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul più grande rimpianto del Milan ai microfoni di 'Sky'

"Penso che ai rossoneri manchi un giocatore come il turco, ora punto fermo dell’Inter a centrocampo. Nel Milan non giocava come regista, ma in questo ruolo ha trovato un’isola felice. Il più grande rimpianto recente del Milan è proprio Calhanoglu, non Donnarumma".

Nel luglio 2017 viene acquistato dal Milan per 22 milioni di euro. Esordisce in Serie A il 20 agosto nella vittoria esterna contro il Crotone. Nella stagione 2020-2021 risulta anche il giocatore con il maggior numero di occasioni create nei maggiori campionati europei (98). Con il contratto in scadenza, sceglie di non rinnovare con i rossoneri.

