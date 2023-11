Padovan: “Tutti vorremmo che Camarda esordisse e facesse gol”

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista si è espresso sul giovane talento del vivaio del Milan, aggregato eccezionalmente alla Prima Squadra

Domani sera alle 20:45 il Milan tornerà in campo per affrontare la Fiorentinaa San Siro. Vista l'emergenza in attacco, il club ha chiesto e ottenuto la deroga per portare il giovanissimo Francesco Camardacon la Prima Squadra. Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua.

Le parole di Padovan su Camarda — "Tutti vorremmo vedere un bambino, un ragazzino, di 15 anni infrangere il record dell'esordio esordio in Serie A e vorremmo vederlo anche in gol. Questo Camarda richiama le attenzioni di tutto il mondo calcistico. Non possiamo aspettarci chissà che cosa, è un ragazzino. Il calcio a volte regala degli episodi così inaspettati che chissà... L'esordio penso che lo farà, magari se fosse particolarmente fortunato sarebbe di buon auspicio per il calcio italiano".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.