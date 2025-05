Orlando: “Spero che Allegri si sia evoluto, perchè altrimenti…”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a TMW Radio ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando che ha detto: " Allegri alla Juve, seppur in mezzo a tante difficoltà, ha fatto vedere una Juve brutta. Spero che si sia un po' evoluto in questo periodo, perché il calcio è cambiato”.

Ancora le sue parole

“Il Milan credo che come società gli metterà a disposizione un'ottima squadra, quindi credo che avrà una grande chance. E' uno vincente, che sa fare spogliatoio, ma deve fare qualcosa di più ora. Credo che Allegri proverà a parlare con Theo e Leao, magari se riesce a trovare il punto d'intesa con questi giocatori, parti con un rosa ancor più importante. Se restano con la testa giusta, il Milan non ha bisogno di tanti acquisti per ripartire". Intanto ecco 5 colpi per Allegri: c'è un nome folle...