Orlando: “Napoli e Milan arrivano bene, ma il ritorno di Osimhen…”

Massimo Orlando ha commentato la sfida tra Napoli e Milan, in programma questa sera per il ritorno di Champions League

Questa sera alle 21 è in programma il big match tra Napoli e Milan, valido per il ritorno dei Quarti di Champions League. I rossoneri partono con un leggero vantaggio, avendo vinto la partita d’andata per 1-0. Tuttavia gli uomini di Pioli non devono compiere l’errore di sottovalutare la forza dell’avversario e la sua voglia di passare il turno. Proprio di quest’attesissima sfida ha parlato Massimo Orlando a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.