Ordine: “Kalulu alla Juve? Al Milan era il quinto difensore centrale…”

In esclusiva a derbyderbyderby.it ha parlato Franco Ordine che ha detto: “Kalulu? Mettiamo in fila gli aspetti essenziali: il Milan risolve un problema alla Juve, rivale garantito in campionato. Come disse ai suoi tempi Silvano Ramaccioni (cessione di Davids): “si può sbagliare a comprare un giocatore, non a venderlo”.